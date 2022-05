Romain JALIL

J'ai débuté par un parcours scientifique (Math Sup/Math spé). C'est en devenant président association étudiante durant mes classes prépa que j'ai découvert l'événementiel. Je me suis réorienter vers un MBA en management de projet événementiels.

J'ai dû prendre un emploi en parallèle afin de financer mes études. Les contacts que je me suis fait durant mon stage de fin d'étude m'ont permis de mettre en place de A à Z la régie de la première édition du festival de Web télévision.



Je suis par la suite entré chez Disney Business Solutions, au poste de chargé de ventes et optimisation.



Mes compétences :

Créatif

Evénementiel

Organisé

Réactif