Profil d'Animateur d'espace de Coworking │ Community Manager│Médiateur Numérique et Culturel

↪Compétences en création graphique, production photo, vidéo, réseaux sociaux.

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne





Mes compétences :

PAO

Aisance relationelle

Reportages photos et vidéos

Supports de communication

3D

Conduite de projet

Wordpress

Web 2.0

Stratégie de communication

Réseaux sociaux professionnels

Animation de formations