Romain JEGAT

Je suis actuellement en poste chez AXA en tant que conseiller en Assurance et Epargne. Je suis en création de portefeuille client depuis un an, donc je maitrise bien les techniques de prospection et de ventes. J'ai déjà pu expérimenter et mettre en oeuvre des missions commerciales lors de ma licence technico-commercial en alternance au sein du groupe SONEPAR.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Assurance Vie

Prospection commerciale

Négociation

Organisation commerciale

Prévoyance