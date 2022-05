Bonjour,



Je suis en poste depuis décembre 2012 chez Sportfive en tant que Brand Manager Football et Rugby. Après des études à l'ESSCA (école de commerce d'Angers) et un stage au sein de cette filiale du Groupe Lagardère en tant qu'assistant commercial et marketing, je suis entré en juillet 2012 chez Canal+ afin de participer au développement commercial de Canal+ Afrique. J'ai ainsi pu développer mes compétences sur la CAN 2013 avant de poursuivre ma carrière chez Sportfive.



Lors de mon Master, je me suis spécialisé en Management Financier - Corporate Finance afin de maîtriser les outils financiers en entreprise. Les cours de Sport Management dispensés à Saint Louis University (US) lors de mon semestre international m'ont permis d'appréhender les enjeux du sport business. Mes missions chez Sportfive, acteur incontournable du football, et Canal+ ont confirmé ma formation autour des applications liées à ce secteur.



Grand passionné de sport et fort de plusieurs expériences dans les fonctions commerciale et marketing, je compte aujourd’hui profiter du positionnement privilégié de Sportfive pour percer dans le marketing sportif. Le développement du digital et des expériences «money can’t buy», la convergence entre le sport et le divertissement ou encore le développement des infrastructures sportives et l'activation des partenariats sont des facteurs de croissance auxquels j’attache un fort intérêt. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur ces sujets.



Retrouvez-moi sur: http://www.wix.com/pierregautier/pierre_gautier



A bientôt!



Pierre GAUTIER



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Marketing sportif

Gestion de projet

Sport