Romain JEHAN

Mes multiples expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de solides compétences dans le domaine des infrastructures systèmes et réseaux. Aujourd'hui,je suis à l'aise avec la vente, l'installation et la maintenance de parcs informatiques et réseaux

Souhaitant me spécialiser dans la sécurité des réseaux, l'optention de la certification Stormshield était inévitable.



Mes points forts : Serveur physique et Cloud - Messagerie collaborative Exchange - Sécurité, Firewall & VPN

Mes objectifs : depasser mes limites et toujours faire mieux

Ma nature : Fonceur, dynamique et motivé



Mes compétences :

Active directory

Maintenance Informatique

Réseau