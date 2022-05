Romain JOUVE

Jeune actifs de 26 ans, je possède aujourd'hui 8 ans d'expérience dans les domaines de la relation client et le management d'équipes commerciales.



Actuellement chef de secteur au sein du groupe ADEO, je désire approfondir mes capacités managériales et commerciales afin de construire la suite de ma carrière.



Passionné de travail et de nature je serais heureux d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Vente

Prospection

Gestion

Développement commercial

Management

Négociation

Communication

Bâtiment

Diagnostic technique

Conseil commercial

Conduite du changement