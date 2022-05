Romain JUILLET

Titulaire d'un BAC PRO Communication Graphique, mes différents stages m'ont donné l'occasion de faire de la retouche photo, du logo design et de l'animation Flash. Ceux-ci m'ont permit d’acquérir une très bonne expérience des logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign et Flash).



Ayant également suivi un cursus d'auditeur libre aux beaux-arts, je maîtrise le dessin, et notamment le modèle vivant.





Disponible et ouvert, je propose mes compétences aux différentes entreprises et agences travaillant dans le domaine de l'infographie, ainsi qu'aux services de communication des autres entreprises.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Flash

3dsmax

Dessin

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Flash

Internet

IWEB

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

3D Studio Max