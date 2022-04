R.g ARTWORK

Je suis étudiante en FCIL Multimédia au lycée Corvisart à Paris et possède un Bac Pro communication graphique.

J'ai une très bonne maîtrise de Photoshop et des connaissances de bases sur After Effect, Premiere Pro et 3DsMax.



Etant réellement passionnée par le secteur audiovisuel, je souhaiterai m'orienter vers le montage, la post production, les effets spéciaux et le motion design.



Je suis aussi photographe amateur passionnée.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Windows 7

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max

Adobe After Effects

Adobe Lightroom

EDGE

Adobe Premiere Pro