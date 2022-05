Romain JULLIEN

Bonjour,



Vous êtes à la recherche de talents ou d'opportunités de carrière?



Nous sommes Experts en recrutement des métiers des secteurs tertiaire et industriel, je serai très heureux de pouvoir venir en support de vos démarches.



Rencontrons nous.



Je suis à la recherche des profils suivants:



- Commercial B to B (CDI)

- Ingénieur Qualité Méthodes (CDI)

-Technicien Electriciené & mise en service (CDI)

- Technicien de maintenance confirmé (CDI)

- Responsable Technique du support Montage Mécanique (CDI)

- Chargé de contrats Opérations & Maintenance (CDI)

- Responsable Technique HSE (CDI)

- Dessinateur Charpentes

- Animateur Commercial (CDI)

- Assistant Chargé d'Affaires (CDI)

- Technicien de maintenance industrielle

- Opérateur de fabrication (pharmaceutique, agro, cosmétique)

- Comptable et aide comptable

- Électricien bâtiment et industrie.



Parlez-en autour de vous!



www.kellyservices.fr