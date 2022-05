Juriste spécialiste en contrats publics (marchés publics, délégations de services publics, concession de travaux et montages contractuels complexes)



Juriste Consultant chez Ordiges France

Le Groupe est basé en Belgique et France avec des équipes de commerciaux, consultants et développeurs dans ces deux pays



PARIS - BRUXELLES - MARSEILLE





Fondateur d"Accès Public" - entité personnelle dédiée à la réalisation de missions de Conseil en matière de contrats publics, de formation dans le domaine du Droit Public, ainsi que dans le traitement et l'assistance à la réponse aux appels d'offres. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse : romain.kabelis@hotmail.fr



Intervenant à la faculté de Droit de Montpellier :

- Licence Professionnelle "Assistant Juridique" en "Droit des Marchés Publics" et "gestion des relations avec l'administration"

- Master II "Contrats publics et partenariats" en "aspects financiers des marchés publics"



Intervenant à l'IUT de Montpellier :

- Licence Professionnelle "Technique de commercialisation" en "Droit des Marchés Publics", "Marchés privés, sous traitance et concurrence", "Initiation au droit"



Lauréat du 2eme concours national d'arbitrage en Droit Public



