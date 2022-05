Après 7ans sur chantier, je suis à la recherche d'un poste de métreur économiste, plus globalement dans la maîtrise d'œuvre.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

AutoCAD

Etablissement des métrés

Rédaction des CCTP

Chiffrage de projets

Réalisation et modification de plans

Implantation

Internet

Secourisme

CACES Engin de chantier catégorie 1 et 9

Habilitation Sécurité Niveau 2 (N2)