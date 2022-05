Romain KERRINCKX

Dynamique et investi, je suis passionné par les nouvelles technologies. Précurseur dans la virtualisation et la sécurité j'en ai fait mon cœur de métier.



Aujourd'hui je suis un chef d'entreprise d'une petite SSII Oasis-IT Motivé et efficace n'hésitez pas à nous solliciter.



Mes compétences :

Virtualisatin Xen, Vmware, Hyper-V, Virtual-Box...

Base de données SQL, Microsoft SQL, Oracle ...

Développement C, C++ PHP

Systèmes d'Exploitation Unix/Windows

UTM Firewall Pix, Netasq, Arkoon, SonicWall

Gestion de projet informatique

Réseaux Cisco, PowerConnect, Oneaccess...

Management d'équipe

Reporting/Monitoring