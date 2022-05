Romain KRASCHEWSKI

Minutieux, mes capacités d’analyse me permettent de prendre des décisions rapides et efficaces dans un milieu très concurrentiel.



Exigeant et diplomate, je sais m’adapter à mes interlocuteurs qu’ils soient collaborateurs ou clients, afin d’obtenir les meilleurs résultats et de gérer les éventuels conflits.



Mon sens de la négociation, acquis par plus de 6 ans d’expérience commercial, me sert en toute circonstance.



Travailleur et organisé, mes objectifs à moyen et long terme sont d’accéder à des postes clés dans une entreprise, comme directeur commercial, afin d’avoir une vue d’ensemble et de mettre en place des stratégies de développement.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Négociation

Informatique

Management

Business

Coaching d'équipe

Coaching Commercial

Stratégie commerciale

Commerce B2B

Recrutement

Prospection commerciale

Management commercial

Travail en équipe