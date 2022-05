Romain LAFFITAU

Entrepreneur depuis 2007, j'ai créé ma première société à l'âge de 26 ans (Vectoriel SAS).



Vectoriel était une place de marché (Vendeurs / Acheteurs) qui avait pour objectif de permettre à chaque créatif de créer des supports de communications (Flyers, Affiches, Sites Web, Apps,...) plus facilement.



La mise en place de Vectoriel a nécéssitée l'étude approfondie du marcher, de son écosystème, la rencontre d'investisseurs ainsi que de nombreuses consultations et réfléxions sur les aspects fiscales, juridiques et techniques du projet.



J'ai eu a gérer l'ensemble de ces points en plus de gérer la société et diriger nos équipes techniques (Développeurs) et créatives (Graphistes) au long de ces dix années.



J'ai également eu à gérer les différentes levées de fonds et négociations sur la valorisation de l'entreprise et des différents closing pour l'ensemble des opérations réalisées depuis 2007.



Cette aventure entreprenarial qui aura durée dix ans m'aura permis d'acquérir une forte expertise dans les domaines suivants :



- Startégie;

- Entreprenariat;

- Levée de fonds;

- Réseaux Sociaux;

- Gestion d'équipes;

- Marketing (On & Off line);

- Interface utilisateur (UI) ;

- Expérience utilisateur (UX);

- Création de sites e-commerces complexes;

- Stratégies (AARRR / Hoocked / Growth Hacking).



Mes compétences :

Internet

Communication

Vente

Graphisme

Startups

Créativité

Direction artistique

Publicité

Marketing Digitale

E-commerce

Stratégie de communication

Entrepreneuriat

Growth Hacker

SEO

Guerilla Marketing

Marketing

Management

Conseil