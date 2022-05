Romain LAFROGNE

Diplômé d’un DJCE – DESS Droit des Affaires et Fiscalité de l’université de Nancy, je bénéficie de 10 années d’expérience dans des cabinets conseils parisiens avec une spécialité en matière de droit affaires et plus particulièrement en restructuration et transmission d’entreprises. Expert dans les montages juridiques et fiscaux liés aux acquisitions, fusions et transmission (Protocole d’accord, acte de cession, garantie de passif, pacte d’associés, cession de fonds de commerce) j'interviens également dans le domaine du conseil en matière de création de sociétés, des baux commerciaux, des marques et plus généralement à tout ce qui touche à la vie des sociétés.

Ma singularité ? Une réactivité à toute épreuve



Mes compétences :

Cession d'entreprise

Transmission d'entreprise

Optimisation Fiscale