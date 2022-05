Romain LAGORCE

COMPÉTENCES :



- Responsable des projets/offres (appel d’offres ou projets gré à gré)

- Recueil et analyse de l’environnement politique, administratif, opérationnel etc. d’un projet soit au travers du cahier des charges soit au travers des contacts.

- Elaboration de l’étude/offre avec ses différentes étapes :

• Planification biomédicale ;

• Recherche et sélection des équipements/fournisseurs ;

• Consultation des fournisseurs ;

• Négociation de prix ;

• Analyse des offres des fournisseurs ;

• Montage et remise des offres.

- Interlocuteur unique du client, en charge de l’exécution du contrat

- Suivi de la réalisation:

• Sur le plan technique (études, logistique, installations, réception).

• Sur le plan administratif (contractuel, légal)

• Sur le plan financier (budget, suivi des engagements)

- Responsable de la bonne exécution des contrats tout au long des étapes suivantes :

• Détermination des pré installations d’équipements ;

• Elaboration des documents de contraintes techniques ;

• Etablissement du planning de l’affaire avec le chargé d’affaire ;

• Mise au point avec les fournisseurs et passation des commandes

• Suivi des livraisons

• Suivi des installations, tests, mise en services et formation.

• Suivi de la maintenance/garantie

- Coordination des structures d’exécution locale (agents locaux, sous traitants…) jusqu’à la réception définitive.



Mes compétences :

Anglais

Biomédical

CONNAISSANCES TECHNIQUES

Environnement

Équipements médicaux

Gestion de projets

Ingénieur Biomédical

International

Maintenance

Maintenance biomédicale

Maîtrise de l'anglais

Planification