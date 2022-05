Romain LAMOUR

Bonjour, ancien fusilier marin ( 10 ans d'expérience), expériences opérationnelles dont 10 mois effectués en mission anti-piraterie à bord de thoniers francais, chef d'équipe fusilier, recherche emploi dans la sureté maritime.Titulaire du Maritime Security Officer, First Person On Scene-I, Maritime Firearms Competency Course, Proficiency in Designated Security Duties, Elementary Fisrt Aid ( PSC1), Personnal Survival Techniques, Fire Prevention and Fire Fighting, Personal Safety and Social Responsability. Disponible dès maintenant





Mes compétences :

Moniteur tir

Pilote EDO/EFR

Moniteur TIOR