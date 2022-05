Romain LAPORTE

D'octobre 2012 à août 2015 : Coordinateur technique des Ateliers Cinéma à l'Université Paris Diderot



Mai 2007 à Octobre 2012 : Ingénieur audiovisuel à l'Université Paris Descartes

Activités principales :

Captations de colloques et conférences.

Réalisations de films institutionnels.

Formations à l'enregistrement de cours et conférences



Autres expériences audiovisuelles entre mai 2007 et Octobre 2012 :

Cadreur et Monteur sur des captations de spectacles et des documentaires culturels (opéra et danse)