Romain LAPOUGE

Pharmacien industriel spécialisé dans l'industrie cosmétique, plus précisément en recherche, développement et formulation.



Actuellement à la recherche d'un poste de cadre dans le domaine de la cosmétique dans le secteur du développement de produits, de la coordination scientifique, de la veille concurrentielle ou des métiers d'interfaces laboratoire-marketing.



Avec une réelle envie et motivation pour participer à des projets à l'étranger. Je recherche donc activement un poste en VIE ou à l'étranger.



Disponible à partir de Février 2016.



Diplômé de la faculté de pharmacie de Limoges et du master 2 en cosmétologie industrielle proposé par l'IPIL (Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon) dirigé par le professeur Marie-alexandrine Bolzinger.



J'ai réalisé un apprentissage de 13 mois au sein de L'Oréal, en recherche et innovation, pour l'entité Sanoflore, marque unique du groupe proposant des produits issus de l'agriculture biologique, et bénéficiant de toute la technologie et l'innovation que le groupe L'Oréal peut apporter.



A la fin de mon apprentissage, j'ai eu la chance de débuter ma carrière professionnelle en tant chef de projets, au titre d'ingénieur en développement pour la marque Sanoflore jusqu'en Décembre 2015.



Grâce à cette belle opportunité, j’ai acquis un ensemble de connaissances professionnelles, personnelles et humaines.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Pharmacie

Santé

Cosmétique

Formulation

Cosmétologie

Adobe Photoshop