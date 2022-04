Catherine LAUMIER

Après plus de 30 années de graphisme publicitaire, en agences sur Paris, puis free-lance à Grenoble, Paris, et Haute Vienne de puis 2001. Parenthèse de 5 années dans la création et la direction d'une sté de décoration intérieure haut de gamme, vente de meubles d'époques et de styles, direction d'un atelier de restauration et de tapisserie.

Arrêt de mon activité de graphiste fin 2009 pour en avoir fait le tour… et, parallèlement mise en place des chambres d'hôtes. Pour me "distinguer" dépôt d'un dossier pour l'obtention de l'Ecolabel Européen en 2009 qui ma pris 6 mois de ma vie, obtenu le 1er avril 2009.

Aujourd'hui je gère toujours seule cette affaire et tente d'améliorer mon poste, mes achats et le service à ma clientèle.



Mes compétences :

Bio

Cuisine

Ecoute

Nature

Rigueur