Romain LASJUNIES

Diplômé d'une licence en Production audiovisuelle et d'un Master en Communication & Marketing, je suis actuellement en formation professionnelle pour devenir Chef de projet digital.



Mon projet professionnel est de pourvoir proposer un profil Audiovisuel et Digital aux entreprises grâce à ma solide expérience en production audiovisuel et par l'obtention d'un certificat professionnel de Chef de projet digital me permettant d'appréhender la gestion et le développement d'un projet web et digital.



Je suis actuellement à la recherche d'une mission pratique en entreprise afin de valider ma formation, de mettre en pratique les compétences acquises durant celle-ci et enfin d'appréhender concrètement le métier dans le milieu professionnel.













Mes compétences :

Production audiovisuelle

Stratégie digitale