Romain LATISTE

Je suis une personne curieuse qui s'intéresse à l'ensemble des technologies que l'on peut trouver dans l'industrie. De nature sociale, je m'intègre facilement à une équipe. Je suis une personne à l'écoute de ce que l'on peut me dire, autant au point de vue technique qu'au point de vue relationnel. J'ai une capacité à vulgariser ce que j'entreprends afin de sensibiliser et d'être compris par le plus de personne possible.



Je suis actuellement à la recherche d'un CDI, de préférence en région Haute-Normandie. Idéalement j'aimerais être intégré à une équipe de recherche et développement dans les systèmes d'essais. Je reste cependant ouvert à toutes propositions.



Mes compétences :

Prototypages et petites serie

Électronique

Informatique bureautique

Conception

Java

SGBD

C++

Systèmes inertiels

Accéléromètre

Gyrolaser

Banc de tests

Labwindows CVI

Test

Delphi

Test unitaire

TestStand