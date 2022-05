Romain LAURENT

Travaillant dans le domaine de l'informatique depuis 5 ans en tant que technicien deploiement informatique, j'ai été amené a installer des systèmes d'encaissement Windows Embedded POSReady 7 et en assurer la maintenance. J'assure également un support téléphonique auprès des clients, des formations sur un logiciel de gestion commerciale et des dépannages sur site. Je suis l'interlocuteur privilégié entre le client et l'équipe commerciale.



Mes compétences :

Administration réseaux

Formation

HyperFile

Suivi clientèle

Support client

Dépannage informatique

Assistance utilisateurs

Gestion de base de données

Gestion de la relation client

Maintenance informatique

Caisse enregistreuse

Autonomie

Travail en équipe

Informatique

Adobe Acrobat

Microsoft Windows

TCP/IP

Adobe Photoshop CS6

Marketing

Supports de communication

Réalisation de devis

Développement commercial

Téléprospection

Communication

Organisation du travail

Adaptabilité

Service client