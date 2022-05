Romain LAURO

Immédias est un studio marseillais de production audiovisuelle.



Créateurs d’identités visuelles et générateurs d'images, nous vous accompagnerons sur la rédaction de vos contenus, l'animation de vos communautés sur les réseaux sociaux et surtout la mise en vidéo de vos idées.



STUDIO CREATIF

Une identité, c’est une forme à laquelle s’accrocher.

Notre rôle est de donner à votre histoire l’image qui la sublime. A partir de la vibration d’un logo, nous établissons une charte graphique unique qui se décline et s’adapte à tous supports, pour le print (Affiche/Flyer/Catalogue/ Packaging/Carte de visite) comme pour le digital(web/app).



REDACTIONNEL

A chaque histoire son écriture. Nous vous proposons une aide dans la rédaction de vos textes et dans la scénarisation de vos idées. Et comme la communication se joue aussi sur de nouvelles plateformes, nous animons vos communautés sur les réseaux sociaux.



FILM/REPORTAGE

Le mouvement tend à animer le propos, il le rend vif. Nous proposons la création de vidéos en motion design, pour un rendu créatif et délicat, des reportages mais aussi des vidéos promotionnelles dynamiques qui traduiront toute la puissance de vos idées.



N'hésitez pas à m'appeler pour me faire part de vos besoins et/ou propositions et à consulter les projets déjà réalisés.



