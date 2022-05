Bonjour, dans le cadre du développement de notre agence bordelaise (60 collaborateurs), nous recherchons :

- Collaborateurs dans le monde du J2EE : développeur à architecte, en passant par des chefs de projets

- Collaborateurs dans le monde du .net : développeur à architecte, en passant par des chefs de projets

- Collaborateurs dans le monde du PHP : développeur et chefs de projets

- Collaborateurs dans le monde Mainframe (Pacbase et Cobol) : développeurs juniors et confirmés

- Chefs de projets fonctionnel (AMOA)



Si vous souhaitez intégrer une société à taille humaine travaillant sur de beaux projets, n'hésitez pas à nous contacter.



romain.lavielle@infotel.com - Directeur d'Agence

sacha.kadoun@infotel.com - RH

gaetan.binet@infotel.com - RH



Mes compétences :

Conception fonctionnelle

Direction de projet

Facturation

Avant vente

Vente

Logiciel CRM

Architecture SI

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Management

Méthode agile