Romain LE BORGNE

Depuis le 15 septembre 2015, j'occupe le poste de directeur général adjoint "Ressources" au sein de la ville de Vaulx en Velin, poste qui couvre les domaines des finances, des marchés publics, des affaires juridiques et des bâtiments.

Entre 2912 et 2015, j'ai occupé le poste de directeur financier de la ville de Blanc Mesnil (93).

J'ai suivi la formation d'élève administrateur territorial à l'INET, marquée par des missions au sein des Conseils généraux des Landes et du Tarn et Garonne, de la ville d'Aulnay sous bois et du Conseil régional Nord Pas de Calais.

J'ai participé au rapport sur la péréquation intitulé "La réforme de la péréquation: un nouveau souffle pour la réduction des inégalités territoriales?", en ligne et publié dans la Gazette des communes: http://www.eleve-administrateur-territorial.fr/joomla/attachments/article/138/lar%C3%A9forme%20dela%20p%C3%A9r%C3%A9quation.pdf



Mes compétences :

Informatique

Animation d'équipe

Finances

Fiscalité

Collectivités territoriales

Budgets