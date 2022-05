Romain LE GOFF

Après plusieurs années d'études techniques (IUT, école d'ingénieur), j'ai voulu améliorer mes compétences dans le domaine de la gestion d'entreprise. Je me suis donc inscrit au DESS CAAE (Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises) qui m'a permis de décrocher mon premier emploi en tant que contrôleur de gestion.



Suite à une première expérience de plus de 2 ans au sein de la société CABASSE (29) (fabricant d'enceintes acoustiques de haute-fidélité de renommée internationale), j'ai rejoins en 2007 la société ODISLOR (22) spécialisée dans la vente de produits d'énergies renouvelables, notamment des panneaux photovoltaïques, toujours en tant que contrôleur de gestion.



Depuis le printemps 2011, j'ai intégré le groupe CREDIT MUTUEL ARKEA (29), tout d'abord au sein du contrôle de gestion groupe pendant près de 18 mois et aujourd'hui au sein d'ARKEA BANKING SERVICES (distributeur en marque blanche des produits du groupe) en tant que responsable du service back-office crédits spécialisés pour le compte d'une grande banque française.



Mes compétences :

Banque

Chef de projet

Comptabilité

Comptabilité & gestion financière

Contrôle de gestion

ERP

Gestion de production

Gestion Financière

Marketing

Production

Système d'Information

Trésorerie