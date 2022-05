Romain LE LOUPP

Cadre commercial - 4 ans d'expériences



Chargé d'Affaires en charge du développement d'INNOVATEAM en Belgique.



INNOVATEAM est une société de conseil et d'études en ingénierie.

Responsable de nos activités en Belgique, nous recherchons des ingénieurs qualifiés et motivés en mécanique, électronique, mécatronique, systèmes embarqués, automatique pour accompagner nos clients sur leurs projets dans les secteurs de l'automobile, du médical, de l'énergie et de l'aéronautique & défense.



Mes compétences :

Excel

SAP

Relationnel

Adaptation