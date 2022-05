Romain LE MEUR

Jeune ingénieur motivé et enthousiaste, je cherche a évoluer dans le domaine de l'énergie et du réseau électrique. Issu d'une formation parrainée par EDF je suis très motivé pour travailler au sein d'équipes dynamiques et ambitieuses.



Mes compétences :

Chimie des matériaux

Physique des semi-conducteurs

Chimie analytique

Chimie physique

Analyses physico chimiques

Physique

Programmation

Mécanique générale

Microsoft Project

Planification

Project Management Office

Energie éolienne

Energie solaire

Energies renouvelables

Energie

Nucléaire

Gestion du risque

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Sûreté nucléaire