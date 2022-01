Vous cherchez un jeune scientifique diplômé capable d’intégrer votre équipe, rigoureux, organisé, ouvert d’esprit et dynamique ? Prenez le temps de me rencontrer.

Motivé, je souhaite mettre au service d’une entreprise (ou d’un laboratoire) mes aptitudes personnelles ainsi que les connaissances et les compétences acquises lors de mon cursus et de mes stages.







Mes compétences :

Matlab

Origin

Labview

Instrumentation scientifique

Optique

Optoélectronique

Pack office et recherche internet