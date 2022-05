Romain LEBAS

Avec 4 années d'expérience dans le conseil en organisation, j'allie à mes connaissances en organisation et en pilotage de projet, une bonne connaissance des métiers de la commercialisation de l’énergie et notamment sur ces processus de facturation et sur le domaine du Smart.

J'accompagne les projets en pilotage et cadrage de projet, en assistance à la maîtrise d’ouvrage et sur l’accompagnement au changement.



Mes compétences :

Bon relationnel

Persévérant

Dynamique

Adaptabilité

Conseil