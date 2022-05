Romain LECLERCQ

J'ai travaillé pendant 5 ans en tant que consultant en organisation et système d'information, notamment sur des problématiques décisionnelles, de refonte de processus, et en tant que chef de projet pour le déploiement d'outils Travel&Expense en France et au Canada.

Je suis actuellement en recherche d'opportunités sur São Paulo, sur des projets organisationnels et SI.



Mes compétences :

Management

Organisation

Stratégie

Conseil

Analyse

Gestion de projet

Travel management

Conduite du changement

Business Intelligence