Romain LECLERCQ

Formation d'ingénieur généraliste par apprentissage en alternant des périodes en institut à l'ICAM de Lille (59) et des périodes en entreprise au sein du département Qualité chez Faurecia Marles les Mines (62) durant trois années.

Au cours de cette formation en institut mais aussi lors de mon apprentissage chez le leader de l'équipement automobile, j'ai développé de nombreuses compétences comme par exemple des capacités d'analyse et de synthèse, des méthodes de travail ou encore l'aspect relationnel.

Je suis motivé par un poste dans le développement, les essais et la validation de systèmes notamment dans le secteur automobile.



Mes compétences :

Automobile

Qualité