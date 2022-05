Romain LECOINTRE

A la suite de mon cursus hospitalier, je poursuis ma carrière professionnelle au sein de la clinique du Parc à Lyon.

J'exerce la fonction de responsable des services de Pharmacie et de Stérilisation.



J'interviens également comme dans les domaines de la formation professionnelle DPC, de la rédaction web et des processus de stérilisation/circuit du médicament.



Mes compétences :

Pharmacien

Stérilisation

Essais cliniques

Formation prise en charge médicamenteuse

Formation erreur médicamenteuse

Certification HAS V 2014

Inspection ARS circuit du medicaments

Inspection ARS Stérilsation

Gestion de projet