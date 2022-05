Romain LECOMTE

Homme de contact et de terrain, je mets l'énergie et la créativité qui m'animent au service de mes clients, des chefs d'entreprises TPE-PME, notamment des agriculteurs. Mon rôle est d'accompagner les Hommes dans leurs projets professionnels et de les aider à prendre les bonnes décisions dans l'exercice de leur activité. La dimension relationnelle est fondamentale.



Responsable du Conseil, je participe au développement de cette activité au sein du CERFRANCE Isère :

- j'anime de manière transversale les acteurs du conseil ;

- je développe et structure les prestations et de l'offre de conseils à travers la recherche et la mise en oeuvre d'outils et de supports appropriés et performants ;

- j'assure la veille concernant l'évolution du métier de conseiller d'entreprises et les opportunités à saisir dans ce domaine.





Mes compétences :

Gestion

Conseil

Création

Fiscalité

Agriculture

Relationnel

Gestion de projet

Economie

Analyse