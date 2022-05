Romain LEDEUIL

Expérience significative en marketing, digital et commerce dans le secteur des biens de grande consommation, maitrise de l’anglais, outils informatiques et panels (IRI –Kantar) et de la chaîne graphique.

Diplômé d'un Master Grande Ecole, je suis organisé, autonome, rigoureux, créatif, doté d'un esprit d'équipe, analytique et d’un bon relationnel.

Par le biais de ma formation, je me suis spécialisé en marketing (Intelligence Marketing - Category & Multichannel Management).



Je suis actuellement en recherche d'un CDI / CDD / VIE en Marketing en tant que chef de produit (secteur : Grande Consommation & Distribution).



Mes compétences :

SQL

SAS Statistical Package

OLAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop