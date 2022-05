Romain LEFEBVRE

J'interviens depuis plusieurs années en milieu portuaire en qualité d'inspecteur qualité au sein de la société

« Control Union ». Ma spécialité en certification des cargaisons m'a amené à intervenir sur les principales

installations portuaires en France, en Europe, en Amérique latine et au Canada. Je connais parfaitement le milieu

et suis rodé aux négociations entre professionnels. Si mon travail s'est essentiellement orienté jusqu'alors sur les pesées hydrostatiques des navires, je bénéficie en sus d'une formation qualité sur les céréales, protéagineux et les oléagineux. Ces dernières années, cette compétence a plus fortement orienté mes missions sur le fret céréalier, principalement à l'étranger en raison de ma maîtrise des langues anglaise et espagnol.



Je souhaite évoluer à terme vers un poste d'encadrement et je pense qu'il m'est nécessaire pour cela de multiplier les expériences pour accroître mes compétences.



J'interviens depuis sept ans au sein de la même entreprise et, de façon volontaire, je souhaite renouveler mon

cadre professionnel en oeuvrant dans une autre société. Je pense ainsi que l'expérience acquise peut-être utilisée à profit chez un nouvel employeur et faire progresser les méthodes de travail.



Je souhaite rester sur les métiers portuaire et maritime. J'en apprécie l'environnement professionnel et l'intérêt

d'un travail souvent riche de contacts, sur des enjeux d'importances.