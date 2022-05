Romain LEGRAND

Je suis un économiste spécialisé en macroéconomie et économétrie des séries temporelles. Suite à mon doctorat, j'ai rejoint la Banque Centrale Européenne en 2014 pour travailler sur un nouveau projet: la création d'un suite logicielle de modèles VAR Bayésiens sous la plateforme Matlab. Le but était de créer un logiciel aux fonctionnalités avancées qui soit néanmoins facile à utiliser par des desk économistes non-experts grâce à un système intuitif d'interfaces. Le résultat, le logiciel BEAR, est aujourd'hui largement utilisé au sein de la Banque Centrale Européenne et des autres banques centrales de l'Eurosystème, ainsi que par des banques centrales extérieures à la zone Euro (banques centrales de Russie et de Chine). Je suis aujourd'hui prêt à m'ouvrir à de nouveaux horizons dans les domaines de l'économétrie et de l'analyse économique appliquée.



Mes compétences :

MATLAB

Dynare

LaTeX

EViews

Microsoft Office