Romain LEGRAND

Consultant Formateur en réseaux et sécurité informatique, certifié CCIE RS/DC



J'ai de l'expérience dans l'architecture et l'implémentation LAN RS et DC et la mise en œuvre des réseaux de campus/FAI dans les secteurs de la Défense et environnement de santé.



J'ai aussi eu une exposition à:

- Firewalling (ASA, Palo Alto et Checkpoint)

- Équilibrage de charge (F5)

- Virtualisation et Informatique (VMWare, Cisco UCS)

- Stockage (commutateurs MDS)



J'ai des connaissances Opérationnelles sur la plupart des systèmes d'exploitation.



Je suis également formateur au sein de diverses écoles informatique pour préparer les étudiants sur les technologies réseaux et les certifications Cisco.



Certifications :

- Cisco CCIE Routing and Switching

- Cisco CCIE Datacenter

- Cisco CCDP

- Cisco CCIP

- HP MASE Network Infrastructure 2011

- Huawei HCDP Routing and Switching

- Juniper JNCIA

- Juniper JNCIS-SP

- Juniper JNCIS-ENT



Technical Blog : http://www.blog.madnetworks.fr/





Mes compétences :

Cisco CCNA

Réseaux informatiques & sécurité

Juniper JNCIA

Checkpoint

BGP

OSPF

Cisco CCDP

Cisco Nexus

HP procurve

HP MASE

Huawei HCDP

Cisco CCIE Routing and Switching

Cisco CCIE Datacenter