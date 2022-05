Romain LEGUEDE

Ingénieur de formation, je m'attèle actuellement au développement de notre société de services aux opérateurs et Entreprises sur le continent Africains.



Après plusieurs années passées comme consultant dans les cabinets de conseil en technologie comme ALTRAN Technologie, DEVOTEAM Consulting en France, j'ai fondé avec d'autres associés Krol Telecoms Conseil en 2002 pour délivrer des services de qualités à nos clients Africains et Européens.

Fort de mes expériences de gros projets aussi bien en Europe que en Afrique, je dispose d'une vision globale sur les technologies d'information et leurs utilisations pour le développement des entreprises ou des administration.