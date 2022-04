Jean-Francois DARRETAIN

Aprés 7 années passées dans des sociétés de services informatiques j'ai rejoint la Sicovam en 1991. Celle-ci venait de connaître la dématerialisaion des titres, et d'hériter de la gestion du réseau SIT Bourse.

Débutant Ingenieur Systèmes et Réseaux, je suis passé successivement Ingenieur chef de Projet, responsable d'équipe, et enfin Chef de service. J'ai participé ou été responsable technique du déploiement de toutes les évolutions du poste de travail RGV (Reglement-livraison de titres Grande Vitesse).



Depuis 2001, le rachat de Sicovam par Euroclear, leader européen des services de règlement-livraison, m'a permis d'élargir mon perimétre de responsabilité, en manageant des équipes belges et anglaises.



Grande expérience dans l'encadrement d'équipes multidisciplinaires, multiculturelles dans un contexte sensible (marchés financiers).



Anglais opérationnel, mobilité internationale.



Mes compétences :

Informatique

International

Management

People management

Lean