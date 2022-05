Romain LEGUILLIER

Passionné de l'automobile, j'ai "grandis" à travers la vente directe, la distribution et la grande distribution en B2B comme en B2C. Apprendre, découvrir, s'investir et être force de proposition m'ont permis de progresser et d'avancer dans ce secteur.

Aujourd'hui propriétaire d'un centre de service automobile, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaiter échanger sur vos expériences ou tout éventuel partenariat commercial.



@ Bientôt...



Mes compétences :

Automobile

Responsable marketing

Street marketing

Grands comptes

Management

Key account management