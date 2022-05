Romain LEHANNE

De formation technique pluridisciplinaire, j'ai travaillé en bureau d'études, comme technico-commercial puis comme acheteur.

D'un bon niveau de culture générale, j'ai une bonne maitrise d'Excel et je parle anglais couramment.

Curieux et ouvert d'esprit j'ai un bon relationnel et je suis attaché à la notion de service.





Mes compétences :

Vente

Achats

B to B

Reporting

Sourcing

Négociation

Suivi de contrats

Microsoft Excel

Gestion des commandes

Relance client