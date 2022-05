Romain LENZOTTI

Développeur d'application web dite massivement JavaScript, j'ai été à charge du développement et du design des applications de l'entreprise Analemme pendant 6 ans.



Je suis aujourd'hui chez Valtech où j'effectue les tâches suivantes :

- Développement d'application web pour des clients grands comptes

- Intégration des applications web dans une application Java

- Mise en place des outils d'industrialisations Node.js, Java/Maven, Jenkins

- Rédaction de formations et présentations

- Formateur AngularJS, Node.js, HTML5/CSS 3 et JavaScript.





Mes compétences :

MySQL

Javascript

CSS3

Ajax Javascript

JSON

HTML

Application web

Application mobile

C++

Action Script 3.0/2.0

VB.NET/C#

JAVA

Programmation Objet & Procédurale

XML

Photoshop

Web design

Web 2.0

ITIL V2

Qualité

Gestion de projet

Management

AngularJS

Node.js

MongoDB

JQuery

Grunt

PrototypeJS

PHP 5

Maven

TypeScript