Nouvellement arrivé dans le Groupe BNP Paribas. J'ai fait le choix de sortir de ma zone de confort en venant travailler en île de France, plus précisément dans le secteur de Saint Germain en Laye.



J’intègre cette belle entreprise sur des fonctions de Chargé d'Affaire Clients Professionnels. Ce poste me permet d'élargir ma vision du monde bancaire en intégrant une nouvelle banque, et également de me créer une nouvelle expérience sur le marché des professionnels.



Romain Lerouet



Mes compétences :

Service Client

Analyse financière

Gestion des risques

Sens commercial

Relationnel client