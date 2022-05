Romain LESAGE

Consultant du cabinet de conseil ARCEO

Expert en management stratégique

http://www.arceo-picardie.fr/



Président 2016 de la Jeune Chambre Economique d'Amiens

http://www.jci.cc/fr

http://jce-npdcp.fr/



Doctorant en deuxième année à Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Travaux de recherche : l'impact de la structure organisationnelle sur la stratégie de knowledge management inter firmes



En tant que consultant je développe mon expertise en préparant un doctorat centré sur la gestion des connaissances inter organisationnelle. Cela me permet de me mettre au service des acteurs économiques et institutionnels pour répondre à leurs enjeux et accroitre leur performance.



Compétences :

- management : intergénérationnel, opérationnel, stratégique, gestion des connaissances, intelligence économique.

- marketing : stratégique, relationnel, B2C, B2B, politique de marque, réseaux sociaux.

- communication : média, hors média, multi canal, web.

- distribution : logistique, achats, enseignes, merchandising.

- économie gestion : finance, gestion opérationnelle, économie générale.

- informatique : outils de veille, office, internet, plates formes collaboratives .



Formations :

- Doctorant à l'UPJV (thème de thèse : knowledge management)

- Master 2 Direction Mercatique du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

- Master 1 Responsable commercial (CNAM)

- Licence d'économie gestion (CNAM)

- Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en gestion des organisations





Mes compétences :

E-Business

Stratégie de communication

Veille concurrentielle

Analyse financière

Marketing relationnel

Analyse stratégique

Management

Marketing stratégique

Étude de marché