Romain LESAGE

METIERS DU SECRETARIAT

Foyer Marco Polo

57/59 rue de Patay

75013 Paris

 06 20 73 27 73

romainlesagegiraud@free.fr



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

De 2009 à ce jour : ESAT Hors les Murs de Paris Belleville : MISES A DISPOSITIONS :

• CAJ la Chapelle : mise en place et gestion des archives.

• ELIOR : gestion des stocks textiles

• ALIZE : agent administratif

• BRINKS : secrétariat

• D&O : secrétariat

• Mairie de Paris : sauvegarde de données

• Nouvelles Frontières : tri et distribution de courrier

• …

2008 Mise à disposition chez CASTORAMA à Fresnes entrainant :

CDI Employé Libre Services Bricolage.

Démission après 2 ans pour me rapprocher de mon projet professionnel : secrétariat

2002 ESAT Hors les Murs d’Evry : MISES A DISPOSITIONS secrétariat et employé libre Services



FORMATION

o 2008 ESAT Hors les Murs de Paris (75011) Mise à disposition et entrainement à la communication.

o 2002 ESAT Hors les Murs d’Evry (91000) Mises à Disposition et entrainement à la communication.

o 2001 Première année de BTS Assistant de Direction au CERFAL Paris XIVème.

o 2000 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL DES METIERS DU SECRETARIAT



COMPETENCES

• Opérationnel sur Word, Excel, Access et Internet.

• Tri et classement alphanumérique de fichiers et archives.

• Courriers avec redistribution en interne.

• Mises sous pli.

• Traitement des candidatures spontanées.

• Gestion des Stocks.

• Retranscription de messages- audio

• …

• Base d’Anglais et d’Espagnol.



CENTRES D’INTERETS

• Pratique du tennis et de la peinture en milieu ordinaire depuis 10 ans

Pratique de la photographie en





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access