Romain LESAGE

En recherche d'opportunités.



Je suis en contrat de professionnalisation depuis Septembre 2013 au sein d'un des magasins de l'enseigne intermarché à Amiens. Ma formation se déroule en alternance avec le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), je suis responsable de l'espace "marchandises générales". Mes missions s'orientent autour de la gestion quotidienne du rayon et de l'accroissement de ses performances. J'acquiert des compétences via mon expérience telles que le facing, les changements et contrôles prix, l'organisation des promotions, la gestion des stocks, les commandes, ou encore l'accueil client. Mon année de master doit également me permettre de construire un mémoire centré sur mon entreprise, ce travail doit déboucher sur des implications managériales selon la problématique traitée. Mon diplôme me permettra donc d'acquérir une solide expérience professionnelle via l'alternance, et de développer une réflexion sur les choix stratégiques que peut adopter l'entreprise. Ma formation me prépare à des métiers d'encadrement au sein d'entreprises.



De septembre 2011 à Septembre 2013 j'ai intégré l'agence Geodis Calberson France Express Picardie d'Amiens via un contrat d'apprentissage. J'y ai validé un master 1 Droit, Economie, Gestion ainsi que le titre de Responsable Commercial et Marketing au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).

J'ai également réalisé une première année de licence économie gestion au CNAM à Amiens en apprentissage chez Geodis. J'ai mené des projets de suivi des performances commerciales des prestations de l'entreprise. J'ai également mis en place des outils d'amélioration qualité, et développer la communication interne de l'agence.



Je suis titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) que j'ai réalisé à l'Institut Universitaire de Technologie d'Amiens. Durant ces deux années à l'IUT j'ai réalisé deux stages professionnels :

- l'un à l'agence de transport Alloin (messagerie) à Amiens. J'y ai mené un travail d'étude sur les litiges (clients générateurs, impact, plan d'actions) de l'agence vis à vis de ses clients.

- l'autre à VIDAM (entreprise dans l'environnement), j'ai eu la charge de réaliser une étude sur les besoins en investissements de l'entreprise et la réflexion sur des actions marketing à engager..



Par ailleurs de 2007 à 2010 je travaillais en tant qu'animateur diplômé en accueil de loisirs sans hébergement (Namps Maisnil, Amiens SNCF, Villers Bretonneux) durant les vacances scolaires.



J'ai pu prendre part à l'organisation de deux évènements culturels au sein de Villers Bretonneux (préparation, moyens matériels et humains, sécurité, animation, bilan).



Mes compétences :

Informatique de gestion

Contrôle de gestion

Communication

Commercial

Management

Diagnostic financier

Langues vivantes

informatique

commerce

marketing

juridique

économie