Romain LÉTANG-DELAVIGNE

Parfaite maîtrise des outils bureautiques, de la chaîne graphique et du web. Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles. Je maîtrise l’anglais et j'ai acquis une parfaite connaissance de la communication digitale. Très bonnes capacités d'adaptation.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver CS5

Réseaux sociaux

Email marketing

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Microsoft Word

Adobe Illustrator CS5

Infographie

Adobe Photoshop CS5

Wordpress

Microsoft Office 2011

FTP

Communication interne

Conseil en communication

Adobe Creative Suite 5

Stratégie de communication

Communication externe

Webmaster

Community management

Gestion de projet