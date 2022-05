Romain LETELLIER

Dessinateur Projeteur Indépendant, je vous assiste dans le développement de vos projets mécaniques.



Qu'il s'agisse d'une adaptation/évolution de machine, d'une pré-étude mécanique, de la réalisation de prototype ou de l'industrialisation de produits, je vous propose des prestations de qualité pour la réalisation de vos projets : l'étude, la conception, la modélisation, la mise en plan.



J'interviens dans le Grand Ouest sur les secteurs de l'Industrie agro-alimentaire, textile, de la mécanique agricole et de l'énergie.



Dessinateur projeteur confirmé en bureau d'études mécaniques. J'ai travaillé dans la machine spéciale type agro-alimentaire et ligne de fabrication industrie textile mais aussi dans l'éolien anticyclonique ainsi que divers appareillages. Ces expériences ainsi que mes expériences antérieures dans la mécanique générale, le montage ajustage, l’outillage et la chaudronnerie, me permettent une bonne intégration des contraintes de fabrication, d’assemblage ou même de maintenance et d’ergonomie.



Synthèse des travaux effectués:

- Étude et définition d’ensembles mécaniques

- Suivi et mise au point de prototypes

- Édition et constitution d’un dossier de fabrication

- Industrialisation des produits

- Édition de gammes de montage

- Calcul RDM et éléments finis

- Réalisation de chiffrage, devis estimatifs (temps, coûts…)



Mes compétences :

Conception mécanique

Solidworks

Modélisation - paramétrage